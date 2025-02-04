Эксперт по ЖКХ Уткин: QR-код на платежке ЖКУ может быть поддельным

Перед тем, как оплатить счет жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), используя полученную по почте квитанцию, следует сверить ее с квитанцией в личном кабинете управляющей компании, предупредил генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин с агентством РИА Новости.
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