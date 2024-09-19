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Раскрыта личность актера, скрывающегося под маской синего Медведя в сериале «Амура»

Раскрыта личность актера, скрывающегося под маской синего Медведя в сериале «Амура»

Премьера первых серий состоится 1 октября. Кадр из сериала «Амура» предоставлено пресс-службойРаскрыта личность актера, скрывающегося под маской синего Медведя на постере международной экшн-драмы «Амура».

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