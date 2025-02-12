Тренды в макияже 2025: что актуально в этом сезоне и как адаптировать под себя

2025 год только начался, а модницы уже вовсю тестируют новые техники макияжа. Визажист Анастасия Лещинская поделилась самыми актуальными тенденциями, которые будут популярны в этом году, а также дала ценные советы в создании идеального мейкапа.
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