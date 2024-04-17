В РАН создали нейросеть для оценки способности человека противостоять мошенникам

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с исследователями РАНХиГС обучили нейросеть находить соответствия между способностью человека противостоять кибермошенникам и его аватаркой в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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