Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Жетысуском районе Алматы

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Жетысуском районе мегаполиса. В пресс-службе городского акимата сообщили, что 12 марта в микрорайоне Кемел Жетысуского района состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Кемел".