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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Жетысуском районе Алматы

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Жетысуском районе Алматы

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Жетысуском районе мегаполиса. В пресс-службе городского акимата сообщили, что 12 марта в микрорайоне Кемел Жетысуского района состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Кемел".

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