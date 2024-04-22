Российский турист потерял более 450 тысяч рублей из-за отказа турецкой авиакомпании

Российский турист рассказывает о том, как ему было отказано в посадке на рейс в Мексику. Он уже купил билеты на этот рейс, но турецкие работники авиакомпании отказались допускать его на борт без объяснения причин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии