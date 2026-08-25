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Полина Шешелева: «Хотела бы стать дизайнером одежды. Могу в свободное время рисовать эскизы»

Российская фигуристка Полина Шешелева , выступающая в паре с Егором Карнауховым, рассказала о желании стать дизайнером одежды.

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