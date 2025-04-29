На Ямале возобновят региональные выплаты для трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами I группы

Программа была временно приостановлена в начале года из-за отмены федеральной ежемесячной выплаты. Теперь в законодательстве округа приняты соответствующие изменения о продолжении действия меры поддержки.
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