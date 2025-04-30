В Тамбовской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболевших ОРВИ в регионе сократилось на 28% по сравнению с предыдущей неделей.
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