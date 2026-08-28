В Комсомольске-на-Амуре осудили 14 сотрудников псевдомедицинского центра

Суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вынес обвинительный приговор 14 сотрудникам псевдомедицинского центра по делу о мошенничестве.
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