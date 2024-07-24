ГПМ Реклама провела серию бизнес-завтраков о роли радио в медиастратегии

Сегодня радио занимает прочную позицию в медиапотреблении россиян. Радио охватывает 79% населения России возраста 12 лет и старше1, при этом еженедельная аудитория на радиостанциях «Газпром-Медиа Холдинга» достигает 31,8 млн человек, что составляет 49,9% населения страны2.