ГПМ Реклама провела серию бизнес-завтраков о роли радио в медиастратегии

Сегодня радио занимает прочную позицию в медиапотреблении россиян. Радио охватывает 79% населения России возраста 12 лет и старше1, при этом еженедельная аудитория на радиостанциях «Газпром-Медиа Холдинга» достигает 31,8 млн человек, что составляет 49,9% населения страны2.
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