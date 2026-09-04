Ударная волна на службе медицины

Литотриптер ЛТ-1. Фото: «Швабе» Ударная волна чаще всего ассоциируется со взрывами и разрушениями. Однако ее энергию можно направить на пользу — в середине прошлого века ученые обнаружили, что с помощью направленной ударной волны можно лечить различные заболевания.
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