Ударная волна на службе медицины

Литотриптер ЛТ-1. Фото: «Швабе» Ударная волна чаще всего ассоциируется со взрывами и разрушениями. Однако ее энергию можно направить на пользу — в середине прошлого века ученые обнаружили, что с помощью направленной ударной волны можно лечить различные заболевания.