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Жеребьевка 2-го раунда Кубка Германии: «Бавария» сыграет с «Магдебургом», «Боруссия» Дортмунд – с «Вердером». Матчи пройдут 27-28 октября

Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Германии. На этой стадии « Бавария » сыграет дома с « Магдебургом » из второй Бундеслиги, а «Боруссия» Дортмунд – с « Вердером ».

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