Рууд в своей крайней статье в очередной раз набросил о вине России в происходящих на Украине событиях, якобы не вмешалась вовремя, не боролась за Новороссию в 2014-м, пока ее громадянам еще не промыли мозги русофобией, и так далее.
Ответ Рууду из 2011-го года: "Русские на Украине: мы уже другие"
Комментарии
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Ника
Надеялись, что пройдет, как в Грузии.
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7 час.
Юрий Золотарев
Да какие вы, ннахер, "русские"?? Вы давно уже стали бандеро-ССУКАМИ!! Вот с этим и живите (ЕСЛИ доживёте).
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4 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Они не понимают??? Нет, они все это поддерживают. Они, будучи русскими, не отождествляют себя с Россией - они же граждане великой и свободной Украины! Это же типичная гражданская война.
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3 час.
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