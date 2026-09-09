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Суд в Ноябрьске наказал застройщика за срыв сроков долевого строительства

Суд в Ноябрьске наказал застройщика за срыв сроков долевого строительства

Ноябрьский городской суд частично удовлетворил иск участника долевого строительства к застройщику, нарушившему срок передачи квартиры.

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