МВД объявило в розыск блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Блогера Сергея Косенко, который бросал младенца в сугроб, объявили в розыск. По данным ТАСС, против него возбудили дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии