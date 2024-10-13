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МВД объявило в розыск блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

МВД объявило в розыск блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Блогера Сергея Косенко, который бросал младенца в сугроб, объявили в розыск. По данным ТАСС, против него возбудили дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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