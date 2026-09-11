"По России можно ездить всю жизнь": туристка из Франции поделилась впечатлениями

Ноэми Аликс из Франции посетила 20 регионов России и призвала европейцев отбросить стереотипы. Она отметила невероятное разнообразие природы и климата страны — от морских побережий до горных массивов, от +40 до -40 градусов.
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