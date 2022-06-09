«Сильный шаг вперёд»: Хазин назвал самое яркое событие с начала спецоперации

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву назвал самое яркое событие в экономике страны с начала спецоперации России.
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