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«Сильный шаг вперёд»: Хазин назвал самое яркое событие с начала спецоперации

«Сильный шаг вперёд»: Хазин назвал самое яркое событие с начала спецоперации

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву назвал самое яркое событие в экономике страны с начала спецоперации России.

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