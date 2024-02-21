Трамп: российская «военная машина» победила Наполеона и Гитлера

РИАМО - 21 фев. Бывший президент США Дональд Трамп призвал союзников в Европе увеличить оборонные расходы, напомнив американцам, что Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта победила Россия, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
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