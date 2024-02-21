РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

72 подписчика

Трамп: российская «военная машина» победила Наполеона и Гитлера

Трамп: российская «военная машина» победила Наполеона и Гитлера

РИАМО - 21 фев. Бывший президент США Дональд Трамп призвал союзников в Европе увеличить оборонные расходы, напомнив американцам, что Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта победила Россия, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх