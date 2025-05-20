Feds Charge Democratic Lawmaker with Assault

“The Justice Department announced an assault charge Monday against Rep. LaMonica McIver, a New Jersey Democrat who was involved in a chaotic confrontation with officials outside a federal immigration facility earlier this month,” Politico reports.
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