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Симфония Шостаковича изменит маршруты автобусов в Петербурге

Симфония Шостаковича изменит маршруты автобусов в Петербурге

Оргигинал публикации — Симфония Шостаковича изменит маршруты автобусов в ПетербургеВ центре Петербурга с 20:00 до до 00:30 часов изменятся трассы автобусов №7 и №24 из-за концерта в честь 80-летия исполнения симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича.

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