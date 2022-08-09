Симфония Шостаковича изменит маршруты автобусов в Петербурге

Оргигинал публикации — Симфония Шостаковича изменит маршруты автобусов в ПетербургеВ центре Петербурга с 20:00 до до 00:30 часов изменятся трассы автобусов №7 и №24 из-за концерта в честь 80-летия исполнения симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича.