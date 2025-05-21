Новая война, дело замглавы Генштаба, ловушка для НАТО: Главное за ночь и утро 21 мая

Генерал Гурулёв призвал готовиться к новой войне, на этот раз ещё более масштабной - с Европой. Бывшему замглавы Генштаба ВС России Халилу Арсланову грозит срок - 19 лет, лишение званий, наград и крупный штраф.
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