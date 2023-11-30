Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Морозов
    маразмат похоже совсем головкой тронулсяБайден похвасталс...
  • Игорь Морозов
    да и х.... с ней аргентиной. Рядом Бразилия, у неё найдётся место для нашей морской базы.Аргентина отказал...
  • Александр Ткаченко
    Да единственное чего сейчас русским очень не хватает это прибалтийских шлюх. Прям самогон не льётся в горло и икра не...Иосиф Пригожин от...

Минцифры протестирует использование «Госуслуг» вместо паспорта в 2024 году

Минцифры протестирует использование «Госуслуг» вместо паспорта в 2024 году

Использование приложения «Госуслуги» вместо паспорта протестируют в 2024 году. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх