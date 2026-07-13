🚍 Автобусы в Симферополе работают в штатном режиме Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, они обеспечены топливом в полном объеме.
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🚍 Автобусы в Симферополе работают в штатном режиме Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, они обеспечены топливом в полном объеме.