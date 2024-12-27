Мультсериал «Белые сны»

Учёные Юра и Коля живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине, исследуют регион, помогают нефтяникам, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия, не боятся приключений и встречают новых друзей! Зрителей ждёт знакомство с главными героями: молодым романтичным учёным Юрой и опытным полярником Колей, ручным белым медведем-сладкоежкой Нануком, который понимает человеческую речь, с китайским лётчиком Мингли и таинственной Аманой, ловко управляющей северным оленем и наделённой способностями слышать природу и предсказывать будущее.