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Отцы Джа Морэнта и Карла-Энтони Таунса обнялись в конце матча между «Мемфисом» и «Миннесотой»

Отцы Джа Морэнта и Карла-Энтони Таунса обнялись в конце матча между «Мемфисом» и «Миннесотой»

Отцы звезд «Мемфиса» и «Миннесоты» Джа Морэнта и Карла-Энтони Таунса пожали друг другу руки и обнялись в концовке матча между командами своих сыновей.

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