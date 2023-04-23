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Бизнесмен Кохон пройдёт пешком от Лондона до Стамбула «ради блага планеты»

Бизнесмен Кохон пройдёт пешком от Лондона до Стамбула «ради блага планеты»

Известному канадскому бизнесмену Крейгу Кохону, занимавшемуся продвижением Coca-Cola и Cirque du Soleil в России, скоро 60.

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