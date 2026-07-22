Квалификация British Open 2026: Кто участвует, даты проведения, призовой фонд

Квалификационный этап на турнир British Open 2026 состоится с 23 по 24 июля на Mattioli Arena в Лестере, сообщает SnookerHQ Джек Лисовски (фото: SnookerHQ)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Текущий снукерный сезон 2026-27 набирает обороты.