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В МВД хотят изменить регламент экзаменов на водительские права

В МВД хотят изменить регламент экзаменов на водительские права

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков МВД России предложило изменить административный регламент по проведению экзамена по получению водительских прав, исключив из него необходимость предоставлять медицинские справки на бумажном носителе.

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