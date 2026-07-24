В МВД хотят изменить регламент экзаменов на водительские права

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков МВД России предложило изменить административный регламент по проведению экзамена по получению водительских прав, исключив из него необходимость предоставлять медицинские справки на бумажном носителе.
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