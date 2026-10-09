Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 644 подписчика

Одной из самых протяжённых линий Московского метро станет Бирюлёвская

Одной из самых протяжённых линий Московского метро станет Бирюлёвская

В Москве приняли решение построить ещё 12 станций Бирюлёвской линии метро. Ветку продлят на 40 километров: от станции "Бирюлёво" она пройдёт через Ленинский городской округ Московской области в Щербинку, а затем — до Коммунарки и Филимонковского района ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым