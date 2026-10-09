Одной из самых протяжённых линий Московского метро станет Бирюлёвская

В Москве приняли решение построить ещё 12 станций Бирюлёвской линии метро. Ветку продлят на 40 километров: от станции "Бирюлёво" она пройдёт через Ленинский городской округ Московской области в Щербинку, а затем — до Коммунарки и Филимонковского района ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.