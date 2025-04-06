НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

week-menu.ru

141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Носачева
    Я этот рецепт знаю уже более сорока лет. Да, это первая моя выпечка. И он не считался французским, а вместо йогурта м...Знаменитый францу...
  • Татьяна Ц
    Про козерогов очень похоже,) И про скорпионов тоже.))Самые нелюдимые з...
  • Михаил Васильев
    На любителя ...Потрясающий вкус....

Печенье, как у бабушки в деревне. Вкус детства: простой и вкусный рецепт

Печенье, как у бабушки в деревне. Вкус детства: простой и вкусный рецепт

Деревенское печенье — это простая и душевная выпечка, наполненная ароматом детства и домашнего уюта. Оно готовится из доступных ингредиентов: муки, сливочного масла, яиц, сахара, иногда с добавлением молока, меда, орехов или варенья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх