Сколько воды нельзя пить человеку за раз

Вода — это жизненно важный элемент для нашего организма. Она участвует во всех биохимических процессах, помогает поддерживать температуру тела, участвует в обмене веществ, обеспечивает доставку питательных веществ к клеткам и удаляет из них шлаки и токсины.
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