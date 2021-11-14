Поездки Тельцов, риски Стрельцов и лидерство Рыб: подробный гороскоп на 15 ноября

Поездки Тельцов, риски Стрельцов и лидерство Рыб: подробный гороскоп на 15 ноября

ОВНАМ — благоприятный день для пересмотра деловых соглашений. Рекомендуется начинать цикл обучения, обращаться к новым источникам.

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