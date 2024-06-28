БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На что способна артиллерия Северной Кореи

На что способна артиллерия Северной Кореи

Учения северокорейской артиллерии в 2017 г. В стрельбах участвуют подразделения на технике разных типов Вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики занимают одно из ведущих мест в мире по количеству артиллерийских систем.

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