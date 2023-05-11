Леброн Джеймс: «Мы не та команда, которая ищет возможности для симуляции»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в пятом матче серии с «Голден Стэйт» (106:121) ответил, повлияли ли слова главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, сказанные днем ранее, на судейские решения.
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