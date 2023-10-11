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16 школ ООН повреждены в секторе Газа при ударах Израиля

По меньшей мере 16 школ ООН в секторе Газа были повреждены при ударах израильских военных, заявил пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве Аднан Абу Хасна.

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