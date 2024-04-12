РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Враг нашего врага-наш друг!Axios: Иран преду...
  • Eduard
    Молодцы Иран!Россия должна помогать врагам США мочить их!Axios: Иран преду...
  • Eduard
    Молодцы мужики!Кадры продвижения...

ЗАЭС восстановила подключение к единственной резервной линии питания

Запорожская АЭС восстановила подключение к единственной резервной линии электроснабжения в 330 кВТ после того, как была вынуждена на протяжении некоторого времени использовать лишь основную линию, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору