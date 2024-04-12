ЗАЭС восстановила подключение к единственной резервной линии питания

Запорожская АЭС восстановила подключение к единственной резервной линии электроснабжения в 330 кВТ после того, как была вынуждена на протяжении некоторого времени использовать лишь основную линию, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
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