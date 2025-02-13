WSJ: Белый дом отклонил предложение Китая о проведении саммита Трампа и Путина

Белый дом отклонил предложение Китайской Народной Республики о проведении саммита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина как «совершенно нежизнеспособное».
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