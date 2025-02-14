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Царьград

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  • Eduard
    Россия ещё подумает!"С Россией Путина...
  • Eduard
    Она хамка с детства.Боролась за экологию,а теперь снаряды передает.Как это с её экологическими принцыпами связано?"С Россией Путина...
  • Eduard
    Германию не держат в семерке,а её вообще никто не слущает!"С Россией Путина...

Звонок в Кремль, ультиматум Трампа. Всё изменилось в 01:50: Дроны бомбардировали саркофаг ЧАЭС. В зоне риска миллионы гражданских

Звонок в Кремль, ультиматум Трампа. Всё изменилось в 01:50: Дроны бомбардировали саркофаг ЧАЭС. В зоне риска миллионы гражданских

Официально состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политики обсудили ряд вопросов, в том числе украинский конфликт.

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