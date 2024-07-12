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  • Алексей Наседкин
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IPO компании «Промомед» прошло по верхней границе диапазона

IPO компании «Промомед» прошло по верхней границе диапазона

Биофармацефтическая компания «Промомед» провела IPO по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона – 400 рублей за акцию (ценовой диапазон составлял 375-400 рублей за бумагу), следует из сообщения компании.

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