Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Вот так мы воспитываем нашу молодежб. Если так пойдет и дальше, то страну не ждет ничего хорошего.В Ленобласти разб...
  • Лидия Санникова
    Смешно. К пенсии готовилась.Татьяне Булановой...
  • Aнатолий Райков
    Не стоит беспокоится,часть Каспийских подводных лодок в Азовское море переправили хохлов пасти.А другая часть через П...Корабли и катера ...

Почти 400 градостроительных планов выдано в Уссурийске с начала года

Почти 400 градостроительных планов выдано в Уссурийске с начала года

Более 2,3 тысяч градостроительных планов выдали в Приморье с начала года. Больше всего документов оформили жители Владивостока, Уссурийска и Артема, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх