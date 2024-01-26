Несмотря на мрачные прогнозы, в России стало на 500 автодилеров больше

Несмотря на непрекращающиеся стенания дилерского сообщества о неминуемом сокращении их поголовья после начала известных событий чуть ли не в два раза, на деле все обстоит ровным счетом наоборот: ряды автокупцов растут и крепнут.
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