Самая подробная инфракрасная карта Млечного Пути из когда-либо созданных

С помощью телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) Европейской южной обсерватории (ESO), расположенного в обсерватории Параналь в Чили, астрономы составили гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути, самую подробную из всех, когда-либо созданных на сегодняшний день.
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