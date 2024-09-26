Самая подробная инфракрасная карта Млечного Пути из когда-либо созданных

С помощью телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) Европейской южной обсерватории (ESO), расположенного в обсерватории Параналь в Чили, астрономы составили гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути, самую подробную из всех, когда-либо созданных на сегодняшний день.