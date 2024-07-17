Корнелиу Попович: "Так называемые реформаторы не понимают, насколько токсичен процесс закрытия школ"

Бывший министр образования Корнелиу Попович считает, что закрытие школ в Молдове оказывает огромное влияние на миграцию населения, особенно в сельской местности и небольших населенных пунктах, вызывая ряд экономических, социальных и демографических изменений.
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