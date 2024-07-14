Инцидент с пересаживанием инвалида без ноги из бизнеса в экономкласс проверят

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова решила обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство проверило информацию о нарушении авиакомпанией прав инвалида при перелёта из Москвы в Екатеринбург.
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