Знамение отмечают православные христиане 10 декабря 2024 года в честь памяти иконы Божией Матери Дмитрий СавенковПравославно-народный праздник Знамение, также известный как День иконы Божией Матери, отмечается верующими 10 декабря.
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