Дипломат США в ООН заявил о выгоде для Москвы и Киева в случае сделки

В настоящее время у России есть хорошая возможность добиться прочного мира в конфликте на Украине. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил заместитель постпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джон Келли.
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