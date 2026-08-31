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Ивановские новости

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В трех населенных пунктах Ивановского округа хотят обновить дорожные участки

В трех населенных пунктах Ивановского округа хотят обновить дорожные участки

В Ивановском муниципальном округе планируют отремонтировать несколько дорог общего пользования в Дегтяреве, Озерном и Клинцеве.

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