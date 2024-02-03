Борис, ты не прав

Boris Borisov А кто Вам , сказал , что дураком не выглядите именно Вы ! Вас Кто -либо спрашивал , что Вы выступили с тупым непрошенным комментарием ? Чего влез ? Тебя ведь не спрашивали !!!

Яна Опытные были, теперь надо испытать неопытных. К тому же он будет реализовывать программу не единолично. За ним партия стоит. Народ будет вправе требовать обещанное.