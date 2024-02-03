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Борис, ты не прав

Борис, ты не прав

Против всех или за Надеждина. Такое впечатление, что нас за идиотов держат. Те, кто нашли тщеславного недалёкого политика и подсовывают нам, как решение всех проблем.

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Комментарии
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Boris Borisov
А кто Вам , сказал , что дураком не выглядите именно Вы ! Вас Кто  -либо спрашивал , что Вы выступили с тупым непрошенным комментарием ? Чего влез ? Тебя ведь не спрашивали !!!
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2 час.
Яна
Опытные были, теперь надо испытать неопытных. К тому же он будет реализовывать программу не единолично. За ним партия стоит. Народ будет вправе требовать обещанное.
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2 час.
Я
Яна
А кого вы считаете неполноценными? Надеждин, мужик грамотный с учёной степенью. Физик плюс юрист. Куда ещё больше..
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2 час.

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