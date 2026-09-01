Психологи рассказали, как помочь ребёнку вернуться к школьному режиму

Адаптация ребёнка после летних каникул может занимать от двух недель до полутора месяцев, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на специалистов Пермского Политеха.
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